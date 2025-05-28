اعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة كونستانتينوفكا في مقاطعة سومي، وتحرير بلدة زيلينويه بولي في دونيتسك.
واشارت الى ان "خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" بلغت أكثر من 165 عسكريًا. 210 عسكريين خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "الشمال". وحدات مجموعة "الغرب" تسيطر على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 190 عسكريًا".
ولفتت الى ان "وحدات مجموعة "الجنوب" تحسن مواقعها على طول خط المواجهة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 80 عسكريا".
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