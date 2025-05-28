شينخوا: أكبر ميناء للشحن بالصين يطلق مبادرات تعاون مع 3 موانئ أوروبية لبناء ممرات شحن خضراء

أعلن ميناء نينغبوه-تشوشان، أكثر الموانئ ازدحاما في العالم من حيث مناولة البضائع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن إطلاق ثلاث مبادرات مع ثلاثة موانئ أوروبية رئيسية، هامبورغ وفيلهلمسهافن في ألمانيا وفالنسيا في إسبانيا، لبناء ممرات شحن خضراء وتعزيز التعاون في مجال الموانئ منخفضة الكربون بين الصين وأوروبا.

وتشمل الإجراءات الرئيسية بناء واستخدام البنية التحتية للطاقة على الشواطئ، وتحسين شبكات توزيع شحن البضائع، واعتماد حلول الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق تزويد السفن بالوقود النظيف، بهدف إنشاء ممرات ذات صافٍ صفري من الانبعاثات الكربونية بدءا من ميناء المغادرة إلى ميناء الوصول النهائي.

ويتعامل ميناء نينغبوه-تشوشان مع أكثر من 300 خط للحاويات، بما في ذلك أكثر من 250 خطا دوليا، تربط أكثر من 600 ميناء في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

ولطالما كان تعزيز البحث ودفع استخدام التقنيات الخضراء والمنخفضة الكربون محور تركيز هذا الميناء الصيني، الذي يستمد 74 في المئة من طاقته الآن من مصادر نظيفة.