البابا لاوون دعا لوقف إطلاق النار في غزة: نسمع من القطاع صرخات الأمهات والآباء الذين يتشبثون بجثث أطفالهم

دعا البابا لاوون الرابع عشر إلى "وقف إطلاق النار الآن" في غزة، إلى جانب الإفراج عن جميع الأسرى، وإلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني.

وقال البابا لاوون في تصريح نقله موقع أخبار الفاتيكان: "من قطاع غزة، نسمع صرخات الأمهات والآباء الذين يتشبثون بجثث أطفالهم الهامدة، والذين يُجبرون باستمرار على التنقل بحثًا عن القليل من الطعام والماء ومأوى أكثر أمانًا من القصف".

ودعا إلى السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى "أنني أتعهد بقربي وصلواتي من أجل جميع الضحايا، وخاصة الأطفال والعائلات"، مجددًا نداءه "لوقف الحرب ودعم كل مبادرة من أجل الحوار والسلام".

وطلب من الجميع المشاركة في "الصلاة من أجل السلام في أوكرانيا وفي كل مكان يعاني فيه الناس بسبب الحرب"