شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تسعد الأطفال من مختلف المحافظات بحضور عرض ديزنى على الجليد والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تعكس التزام مؤسسة حياة كريمة بإدخال البهجة على قلوب الأطفال من الفئات الأولى بالرعاية، شاركت المؤسسة في فعالية العرض العالمي ديزني على الجليد، المقام حاليا في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التموي.

وقد وفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 6000 تذكرة مجانية الحضور العرض، خصص منها عدد كبير لمؤسسة حياة كريمة، حيث شارك مئات الأطفال من الأسر المستحقة المستفيدين من مشروعات المؤسسة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب حضور عدد من الأطفال من ذوي الهمم، وكذلك المتطوعين والعاملين بالمؤسسة من مختلف المحافظات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على توفير الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مشروعاتها التنموية من خلال أنشطة ترفيهية تسهم في تحسين جودة حياة الأطفال، وتعزز دمجهم المجتمعي، وترشح فيهم القيم الإيجابية والانتماء

وتؤكد المؤسسة أن هذه المبادرة تمثل رسالة تقدير لجميع العاملين والمتطوعين الذين يواصلون العطاء في مختلف ربوع مصر، وتجسد التزام "حياة كريمة بمسار تنموي شامل برسم البسمة على وجوه الأطفال من الأسر المستحقة.

