شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يواصل اجتماعاته استعدادا للانتخابات البرلمانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة القاهرة بحزب المؤتمر اجتماعًا تنظيميًا موسعًا لأمناء الأقسام، لاستعراض ومناقشة الخطط التنظيمية والرؤية المستقبلية للأمانة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتعزيز جاهزية كافة الأمانات والأقسام.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس هيثم أمان الأمين المساعد بالقاهرة لشؤون التنظيم، أهمية التنفيذ السريع والمتقن للخطط الموضوعة بما يتماشى مع احتياجات الشارع المصري، ويعزز من حضور الحزب في المشهد السياسي.

جاء الاجتماع بتوجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، وتعليمات القبطان محمود حنفي جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة.

وخلال الاجتماع، شدد المهندس هيثم أمان على أن حزب المؤتمر يتمتع بهوية سياسية متميزة تقوم على العمل الجاد والتواصل الفعّال مع المواطنين والانحياز الكامل لقضاياهم، داعيًا إلى تكاتف الجهود للحفاظ على هذه الهوية وتطويرها بما يليق بثقة الشارع.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مع التأكيد على ضرورة رفع جاهزية الكوادر وتكثيف العمل الميداني لضمان مشاركة فاعلة تعكس مكانة الحزب.

وقدم المشاركون بالاجتماع ، الذي عقد بمتابعة اللواء طارق رسلان الأمين العام للحزب وعضو مجلس الشيوخ، مقترحات متنوعة لبلورة رؤية الحزب خلال الفترة المقبلة، وفى هذا السياق، أكد أحمد حماد أمين تنظيم الحزب بالقاهرة، أهمية تبني المبادرات والمقترحات بوصفها أدوات فاعلة للتواصل مع المواطن، فيما أكد ناصر حسين مساعد أمين التنظيم، الدور المحوري الذي يضطلع به أمناء الأقسام في دعم الهيكل التنظيمي وتعزيز تفاعل الحزب مع قضايا الشارع.



وقال القبطان أحمد حنفي مساعد أمين تنظيم القاهرة، إن أمانة القاهرة تعمل بكامل طاقتها لتعزيز الجاهزية التنظيمية لخوض الانتخابات المقبلة، وإنها تولي أهمية خاصة للتواجد الفعّال في الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يلبي تطلعات الناخبين.