شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: الأكاديمية الوطنية نقطة فارقة فى تأهيل القيادات التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت نقطة فارقة في تأهيل القيادات التنفيذية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن دورها لم يقتصر فقط على إعداد كوادر للمناصب داخل الدولة، بل امتد إلى تأهيل عناصر قادرة على المنافسة في السوق العالمية، متمنيًا للأكاديمية دوام التوفيق والنجاح في مهامها المحورية.

وأكد أن مصر كانت تفتقد وجود مؤسسة بهذا المستوى من القدرة على إعداد وتأهيل شبابها والأجيال الوسط لتولي المناصب القيادية، وهو ما نجحت الأكاديمية في تحقيقه خلال فترة وجيزة.

وأضاف أيوب، في كلمته عقب مشاركته في المقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود" للتنفيذيات في يومه الثالث، أن ما شهده داخل الأكاديمية من تنظيم واستقبال وبرامج تدريبية، إضافة إلى مستوى المتدربات، يعكس بوضوح أن الأكاديمية الوطنية للتدريب مؤسسة وطنية استطاعت أن تُحدث فارقًا مهمًا وملموسًا في مسار الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المعايير الموضوعة لاختيار المتقدمات، بعد أن بلغ عددهن ما يقرب من 12 ألف سيدة متقدمة يتم الاختيار بينهن، تؤكد أن الأكاديمية تعتمد على منهج علمي قادر على الفرز الدقيق لاختيار أفضل العناصر، وهو ما يضمن تخريج قيادات تمتلك الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية.

ونوَّه رئيس تحرير جريدة الجمهورية إلى أن الأكاديمية أصبح لها تأثير بالغ ودور كبير، ما دفع الكثيرين من مختلف الفئات العمرية إلى الإقبال على الالتحاق بها، معتبرًا أنها تمثل خطوة فارقة في مستوى القيادة، وأن ما حققته من نجاح أدى إلى خلق حالة من "العدوى الإيجابية"، دفع الكثير إلى السعي للتقدم والمشاركة.

وتابع أيوب قائلًا: "وجدت خلال لقائي بالمتقدمات مستوى عاليًا من الثقافة، ورغبة حقيقية في الإدارة، وقدرة على ضبط النفس، وهو ما يعكس أن معايير الأكاديمية علمية ومدروسة بعناية، وتُسفر عن اختيار شخصيات ستكون نموذجًا مهمًا في القيادة، بفضل ما يمتلكنه من مهارات وقدرات عالية للغاية".

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولى















