شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تواصل تدريباتها بمبادرة سر الصنعة نحو التمكين الاقتصادى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مؤسسة حياة كريمة تدريباتها بمبادرة "سر الصنعة" ، والتى تهدف لتعليم مهارات حقيقية ، لفتح أبواب رزق جديدة للشباب و السيدات وإعادة القيمة للحرف اليدوية.

وتعد المبادرة جزءًا من جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتمكين الاجتماعي للأفراد في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار رؤية الدولة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة الاجتماعية.

تسعى مبادرة "سر الصنعة" إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الصغيرة التي تواجه تحديات في الاستمرار أو التوسع، فهي خطوة هامة نحو دعم المشاريع الصغيرة، الحرف اليدوية، والسيدات المعيلات، وهي جزء من جهود مؤسسة حياة كريمة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تمكين الأفراد اقتصاديًا، من خلال التدريب والدعم المستمر، تفتح هذه المبادرة أبوابًا جديدة للعديد من الفئات المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، ما يعزز دورهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويساهم في تحسين مستوى معيشتهم.