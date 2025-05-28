مفوض الأونروا: نظام توزيع المساعدات المدعوم أميركيًا في غزة هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع

شدد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، على أنّ "نظام توزيع المساعدات المدعوم أميركيًا في غزة هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع"، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولفت إلى أن "الوضع المالي للأونروا مزر ويحتاج بشكل عاجل إلى الدعم لمواصلة العمليات بعد الشهر المقبل"، وقال إن "النظام الجديد لتوزيع المساعدات في غزة يجبر السكان على الانتقال لمسافات بعيدة للحصول على المساعدة".

وأوضح لازاريني أن "حصر توزيع المساعدات في 3 أو 4 نقاط يجبر سكان غزة على النزوح في حين كنا نوزع من خلال 400 نقطة"، وقال: "غالبية مناطق القطاع تخضع لأوامر الإخلاء العسكري مما يجعل سكان غزة محصورين في منطقة صغيرة".

والاثنين، أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية"، أنها بدأت توزيع المساعدات على سكان القطاع.

وأضافت المؤسسة المدعومة أميركيًا، في بيان، أنها "سلمت شاحنات محملة بالأغذية إلى مواقعها الآمنة، حيث بدأ التوزيع على سكان غزة، وسيتم تسليم المزيد من شاحنات المساعدات، الثلاثاء، وسيزداد تدفق المساعدات يوميا"، إلا أن هذا التوزيع يأتي في ظل حصار إسرائيلي مستمر على القطاع.