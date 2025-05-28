زيلينسكي اقترح اجتماعًا ثلاثيًا مع ترامب وبوتين

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعًا ثلاثيًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

ولفت في تصريح إلى أنّ "أوكرانيا لا تزال تنتظر تلقي مذكرة سلام تحدثت عنها روسيا"، مشيرًا إلى أن "روسيا تحشد 50 ألف جندي عند الجبهة في سومي".

وأمس، أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنّ "الاتفاقات في إطار مفاوضات إسطنبول تم التوصل إليها بصعوبة بسبب موقف أوكرانيا".

ولفتت، في بيان، إلى أنّ "روسيا تواصل إعداد مسودة مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية"، موضحة أنّ "المذكرة بشأن أوكرانيا التي تُعدها روسيا ستتضمن المبادئ والإطار الزمني للتسوية وشروط وقف إطلاق النار"، في ظل انتقادات شديدة اللهجة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الهجمات على أوكرانيا.