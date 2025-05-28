الرئيس الإندونيسي أكد استعداده للاعتراف بإسرائيل إذا اعترفت الأخيرة بدولة فلسطينية

عبّر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن "استعداد بلاده لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إذا اعترفت الأخيرة بدولة فلسطينية"، بعدما عقد محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جاكرتا.

واشار في مؤتمر صحافي الى أن "حل الدولتين وحرية فلسطين هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي. علينا الاعتراف بحقوق إسرائيل كدولة ذات سيادة وضمان سلامتها. أعلنت إندونيسيا بأنه فور اعتراف إسرائيل بفلسطين، ستكون إندونيسيا مستعدة للاعتراف بإسرائيل".