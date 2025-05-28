نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتانياهو ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن أن نتانياهو هدد خلال محادثة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية، في وقت أعربت فيه واشنطن عن قلقها من أن تؤدي مثل هذه الضربات إلى عرقلة المحادثات النووية، مشيراً إلى أن ما ذكرته أخبار زائفة.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتانياهو نفى تقرير "نيويورك تايمز" حول تهديده خلال محادثة مع ترامب بضرب منشآت إيران ووصفه بـ"الأخبار الزائفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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