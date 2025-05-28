سلطات إيران نفذت حكم الاعدام في رجل أدين بتهمة التجسس لحساب اسرائيل

أعلنت السلطة القضائية الايرانية أن "إيران نفذت حكم الاعدام في رجل أدين بتهمة التجسس لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)". وذكرت وكالة "ميزان اونلاين" التابعة للسلطة القضائية "بعد تحديد الهوية والتوقيف والإجراءات القضائية في حق بيدرام مداني الذي كان يتجسس لحساب الكيان الصهيوني وبعد استكمال المسار القضائي وتثبيت الحكم من جانب المحكمة العليا نفذ حكم الإعدام به".

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