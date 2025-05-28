كاتس: سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مواقع لجماعة الحوثي في مطار صنعاء ودمر آخر طائرة هناك

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ "سلاح الجو الإسرائيلي قصف قبل قليل أهدافا في صنعاء" في اليمن، مشيرًا إلى أنّ "سلاح الجو استهدف مواقع لجماعة الحوثي (حركة أنصار الله) في مطار صنعاء ودمر آخر طائرة هناك".

وقال إن "الغارات على اليمن رسالة واضحة واستمرار لسياستنا بأن من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنا كبيرا"، مضيفًا "المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لضربات شديدة ومطار صنعاء سيدمر مرة بعد مرة"، مشيرًا إلى "أننا سندمر المنشآت الاستراتيجية التابعة لجماعة الحوثي ومن يدعمها".

في السياق، أكّدت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله"، وقوع هجوم إسرائيلي على مطار صنعاء الدولي.

وقال الجيش الإسرائيلي "إننا نفذنا هجومًا قبل قليل على مطار صنعاء وطائرات تابعة للحوثي".

وتستمر القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" في إطلاق الصواريخ والمسيّرات ضد إسرائيل، ضمن عملياتها لدعم قطاع غزة.

وكانت قد شنت إسرائيل هجمات سابقة استهدفت موانئ في اليمن ومطار صنعاء الدولي وتوعدت باستهداف قيادات حركة "أنصار الله"، إلا أن القوات المسلحة اليمنية أكّدت استمرار هجماتها ضد إسرائيل.