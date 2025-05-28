شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يبهج قلوب الأطفال بتمكينهم من حضور عرض ديزنى على الجليد والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تعكس التزامه الراسخ بتعزيز المسؤولية المجتمعية وإدخال البهجة على قلوب الفئات الأولى بالرعاية، أتاح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الفرصة لآلاف الأطفال من مستفيدي مؤسساته من مختلف الفئات الأولى بالرعاية وكذلك المتطوعين لحضور العرض العالمي الترفيهي "ديزني على الجليد".

جاءت هذه المبادرة بالتعاون مع شركتي "تذكرتي" وشركة "دينو"، وذلك في إطار تضافر الجهود المشتركة للمسؤولية المجتمعية بين الشركاء الثلاثة.

أُقيم الحفل في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وشهد حضوراً مكثفاً وغير مسبوق لنحو 6000 مشاهد، بينهم عدد كبير من الأطفال من مختلف الفئات الأولى بالرعاية، بهدف إدخال السرور عليهم ودمجهم في تجربة ترفيهية استثنائية. حيث تم تخصيص الحفل بالكامل للتحالف وقد حرص التحالف الوطني على دعوة مؤسساته الأعضاء لتوفير هذه الفرصة لأطفالهم المستفيدين، بالإضافة إلى المتطوعين، ليقضوا يوماً مليئاً بالفرح والبهجة.

عمت أجواء البهجة والسعادة أرجاء الحفل، حيث تفاعل الحضور بحماس مع العرض المميز الذي قدم شخصيات ديزني العالمية المحبوبة، في تجربة ترفيهية متكاملة تجاوزت حدود الترفيه لتلامس الجانب النفسي والمعنوي لدى الأطفال وذويهم.

يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال هذه المبادرة التزامه الثابت بمواصلة جهوده في دعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين. ويؤمن التحالف بأن الأطفال هم حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة، لذا يحرص على توفير فرص ترفيهية وتعليمية وثقافية تسهم في دمجهم بالمجتمع وتنمية قيم الإيجابية والانتماء لديهم. التحالف سيستمر في العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.