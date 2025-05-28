سويسرا تبحث فتح تحقيق في أنشطة مؤسسة إغاثة غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت سويسرا اليوم الاحد 25 مايو 2025 ، إنها تبحث ما إذا كانت ست فتح تحقيقا قانونيا في أنشطة مؤسسة إغاثة غزة ، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وتعتزم الإشراف على توزيع المساعدات في قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت منظمة سويسرية غير حكومية، طلبا للتحقيق في خطة مؤسسة إغاثة غزة لتوزيع المساعدات، التي عارضتها الأمم المتحدة، قائلة إنها "ليست نزيهة أو محايدة وستؤدي إلى المزيد من النزوح وتعريض الآلاف من الناس للأذى".

وقالت منظمة "ترايال إنترناشونال"، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، يوم الجمعة إنها قدمت مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة المسجلة في سويسرا تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي.

وأضافت أنها طلبت من وزارة الخارجية السويسرية توضيح ما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة أفصحت وفقا للقانون السويسري عن استخدامها شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك.

المصدر : وكالات