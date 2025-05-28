"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة في عين الدلبة وحي السلم

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أنها واصلت "عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة بواسطة جهازها لمكافحة التهريب بإدارة الحصر". وأشارت الى ان "الجهاز ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك المستورد والسجائرالإلكترونية، نتيجه عملية دهم في منطقتي عين الدلبة وحي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت". وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

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