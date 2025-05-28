5 اصابات جراء إطلاق نار في مركز تجاري بولاية كونيتيكت الأميركية

أفادت تقارير إخبارية بأن "مسلحاً أطلق النار داخل مركز تجاري في ولاية كونيتيكت الأميركية، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص".
ووقع الحادث مساء أمس في مجمع "براس ميل" بمدينة ووتربري، بعد تصاعد خلاف بين أشخاص إلى مواجهة مسلحة.
واشار عمدة المدينة بول بيرنيروفسكي جونيور، الى أن "سُمعت طلقات نارية قرابة الساعة 4:40 مساء، لينتهي الأمر بخمسة مصابين نقلوا إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج".
وأكدت الشرطة أن "الحادث لم يكن عشوائيا"، مشيرة إلى أن "المشتبه به رجل في العشرينات من عمره استخدم سلاحا نصف آلي".
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