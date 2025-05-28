ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أصدر توجيهات إلى السفارات والقنصليات الأميركية بوقف منح التأشيرات الدراسية مؤقتاً، وذلك بهدف إجراء مراجعة دقيقة لمنشورات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز: روبيو وجه السفارات بوقف التأشيرات الدراسية مؤقتاً لتدقيق منشورات المتقدمين على وسائل التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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