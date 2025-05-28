الحكومة الألمانية: ميرتس يستقبل الرئيس الأوكراني في برلين

أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، أن "المستشار الألماني فريدريش ميرتس يستقبل في برلين الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي".
واشار في بيان الى أن الزيارة ستشمل "الدعم الألماني لأوكرانيا والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار مع روسيا".
وبعد مؤتمر صحافي مشترك يلتقي زيلينسكي بعد الظهر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الذي سيستقبله مع مراسم تشريف عسكرية في القصر الرئاسي.
وتأتي زيارة برلين بعد أيام على شن روسيا بعضا من أوسع هجماتها على أوكرانيا بواسطة صواريخ ومسيرات وفيما عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استياء متنام من نظيره الروسي فلاديمير وبتين.
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