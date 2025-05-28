اعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة، "توقيف مسؤولَين في المرفأ بعد توفر معطيات عن فقدان مبلغ 42 ألف دولار أميركي من الخزينة العامة بدل إيجارات".
واشارت الى أن "خلال التحقيقات، أقرا بتحمّلهما المسؤولية الإدارية عن ضياع المبلغ. أجري المقتضى القانوني بحقهما بناء لإشارة القضاء المختص، وأُلزما بإعادة المبلغ إلى الخزينة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: توقيف مسؤولَين في المرفأ بعد فقدان 42 ألف دولار من الخزينة العامة وإلزامهما بإعادة المبلغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.