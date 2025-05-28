أمن الدولة: توقيف مسؤولَين في المرفأ بعد فقدان 42 ألف دولار من الخزينة العامة وإلزامهما بإعادة المبلغ

اعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة، "توقيف مسؤولَين في المرفأ بعد توفر معطيات عن فقدان مبلغ 42 ألف دولار أميركي من الخزينة العامة بدل إيجارات".

واشارت الى أن "خلال التحقيقات، أقرا بتحمّلهما المسؤولية الإدارية عن ضياع المبلغ. أجري المقتضى القانوني بحقهما بناء لإشارة القضاء المختص، وأُلزما بإعادة المبلغ إلى الخزينة العامة".