شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات بقانون الحيوانات الخطرة والكلاب تلزم مالكها بأخطار السلطات المختصة والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، شروط على حائزة الحيوانات تفرض عليهم إخطار السلطات فورا من أجل ألحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

نصت المادة 6 على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.