روسيا: الدفاعات الجوية تصد هجمات بالطائرات المسيرة في موسكو

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أو اعترضت أكثر من 100 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متباعدة من روسيا، بما في ذلك سرب تسنى اعتراضه في أثناء توجهه إلى موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تيليجرام للتراسل أن الهجمات وقعت بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل بتوقيت موسكو. وأُسقطت 59 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك على الحدود الأوكرانية، بينما اعتُرضت الطائرات الأخرى في خمس مناطق مختلفة.

ولم يشر بيان الوزارة إلى إسقاط طائرات مسيرة في المنطقة المحيطة بموسكو.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على تيليجرام إن الدفاعات الجوية اعترضت 27 طائرة أوكرانية مسيرة في أثناء توجهها إلى العاصمة الروسية.

وتابع أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع تواصل صد هجمات الطائرات المسيرة .

وأضاف أن أطقم الإنقاذ تفحص شظايا على الأرض.