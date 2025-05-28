اشار سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون الى أن "وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر يواصل نشر الأكاذيب"٬ معتبرا ان "فليتشر ينشر الآن كذبة جديدة وهي أن 10 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر خارج غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: فليتشر ينشر الآن كذبة جديدة وهي أن 10 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر خارج غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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