السوداني: لا نريد من سوريا سوى تطبيق الاتفاقيات وأن تتصدى للإرهاب

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن "العراق الجديد لا يقبل أن يكون تابعا لأحد"، مشيرا إلى أن "الفساد كان كبيرا وهناك جهود تُبذل لتحقيق النهضة".

ولفت السوداني في تصريحات نقلتها وكالة الانباء العراقية (واع)، الى اننا "فضلنا أن نكون جسرًا للحوار لا ساحة تصفية حسابات"، مبينا "عقدنا جلسات ما بين السعودية وإيران والأردن وطهران ومصر وإيران".

واضاف "نحن نتذكر لإيران أنها وقفت معنا في حرب داعش 2014"، لافتا إلى أن "ما يميز العراقي أن لديه اعتزازًا ببلده وعزة نفس وكرامة لا تسمح له أن يكون أسيرا أو تابعا لأحد".

واكد اننا "لا نريد من سوريا سوى تطبيق الاتفاقيات والحفاظ على سوريا موحدة مستقرة وأن تتصدى للإرهاب"، مؤكدا "سددنا الثغرات التي كان يتسلل منها خصوم العراق ونجحنا في تحقيق إنجازات على الأرض أعادت الثقة للمواطن".