هيئة البث الإسرائيلية عن تحقيق للجيش الإسرائيلي: قواتنا فشلت في مهمة الدفاع عن منطقة كرم أبو سالم

كشفت هيئة البث الإسرائيلية نتائج تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم الذي استهدف منطقة كرم أبو سالم، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية فشلت في أداء مهمة الدفاع عن المنطقة.

وبحسب التحقيق، فقد انهار نظام القيادة والسيطرة فور سقوط قائد اللواء الجنوبي، ما أدى إلى تضرر سلسلة القيادة وصعوبة في تنفيذ هجمات مضادة.

كما أظهر التحقيق أنّ التنسيق في الدفاع عن المستوطنات انعدم مع بداية الهجوم، وأن قوات العدو تمكّنت من اختراق 11 ثغرة في السياج الأمني بقطاع كرم أبو سالم وحده.