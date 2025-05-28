قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء نفى مشاركته في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع اسرائيل

نفي قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء أحمد الدالاتي مشاركته في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن "هذه الادعاءات عارية عن الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية".

واشار في حديث لقناة الإخبارية السورية٬ الى انني "أنفي بشكل قاطع مشاركتي في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي وأؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية".

وشدد على أن "موقف الجمهورية العربية السورية ثابت وواضح حيال هذا الموضوع، فالقيادة السورية تواصل القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية وذلك باستخدام جميع الوسائل المشروعة".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" أن سوريا وإسرائيل كانتا على اتصال مباشر في الأسابيع الأخيرة لمناقشة التوترات الحدودية.