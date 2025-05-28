سبايس إكس فقدت صاروخها العملاق ستارشيب أثناء رحلته التجريبية التاسعة

انتهت الرحلة التجريبية التاسعة لصاروخ ستارشيب العملاق التابع لشركة سبايس إكس المملوكة لإيلون ماسك بفقدان مركبته الضخمة التي يُرجّح أنّها انفجرت عند هبوطه.
واشار المسؤول في سبايس إكس دان هوت خلال بثّ مباشر الى اننا "فقدنا رسميا الاتصال بستارشيب قبل بضع دقائق. إنها بالتالي نهاية الرحلة التجريبية التاسعة"، مشيرا إلى "عودة غير متحكّم بها إلى الغلاف الجوي للطبقة العليا من الصاروخ الي كان يفترض أن يُنهي رحلته في المحيط الهندي".
وانتهت بالفشل هذه الرحلة التجريبية التاسعة للصاروخ الذي ترغب سبايس إكس في إطلاقه باتجاه المريخ، بعد انفجارين مذهلين حدثا خلال رحلتيه التجريبيتين الأخيرتين.
والصاروخ البالغ ارتفاعه 123 مترا (أي ما يساوي ارتفاع مبنى من 40 طبقة تقريبا) ارتفع في سماء تكساس وسط سحابة دخان هائلة، وسط تصفيق عشرات المتفرجين الذين تجمّعوا على شاطئ قريب.
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