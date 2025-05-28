عمدة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 مسيرات أوكرانية كانت في طريقها إلى العاصمة

افادت وكالة "رويترز" نقلا عن عمدة موسكو٬ بأن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 مسيرات أوكرانية كانت في طريقها إلى العاصمة". وكانت قد اعلنت وزارة الدفاع الروسية اسقاط واعتراض 112 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الثلاث الماضية.

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