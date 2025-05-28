ترامب: : سنلزم كندا بدفع 61 مليار دولار إذا أرادت الانضمام للقبة الذهبية وأصرت على أن تظل دولة مستقلة عنا

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضا للسلطات في كندا للاستفادة من نظام الدفاع الصاوخي "القبة الذهبية"، وخيّر أوتاوا بين دفع 61 مليار دولار أو الانضمام إلى الولايات المتحدة.

واشار الى انني "أخبرت كندا، التي ترغب بشدة في الانضمام إلى منظومة القبة الذهبية الرائعة، أن الأمر سيكلفها 61 مليار دولار إذا بقيت أمة منفصلة، وغير مكافئة لنا، لكنها لن تدفع شيئا إذا أصبحت ولايتنا الحادية والخمسين العزيزة. إنهم يدرسون العرض!".

وأوضح ترامب أن "النظام سيشمل أنظمة أرضية وبحرية وفضائية، مع توقع دخوله الخدمة قبل نهاية ولايته الرئاسية الثانية".

وكان ترامب قد أعلن سابقا أن الإدارة الأميركية اختارت التصميم الهندسي لنظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي الذي تبلغ تكلفته حوالي 175 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، وصف معهد الشؤون الأميركية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الجديد "القبة الذهبية" بأنه يشكل تهديدا لأمن الدول المعادية لواشنطن.