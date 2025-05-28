أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "إيران تعاملت بحسن نية مع بريطانيا والدول الأوروبية في الاتفاق النووي، حتى مع عدم رغبة واشنطن بإشراكهم جدياً في المفاوضات".
واشار الى ان "إذا كان موقف بريطانيا هو عدم التخصيب في إيران، في انتهاك لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتزاماتها كطرف متبقٍّ في خطة العمل الشاملة المشتركة، فلن يبقى لدينا ما نناقشه بشأن القضية النووية".
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي. من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: إذا كان موقف بريطانيا هو عدم التخصيب في إيران فلن يبقى لدينا ما نناقشه بشأن القضية النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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