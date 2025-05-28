شكرا لقرائتكم خبر عن وفقًا لمشروع قانون الانتخابات الجديد: تخصيص 37 مقعدا بدلا من 35 بالشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف مشروع القانون الانتخابات الذى تم الموافقة عليه من مجلس النواب تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وقد تقدم بهذا المشروع أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وقد خصص مشروع قانون مجلس النواب الجديد بـ"37" مقعد لكل من دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بدلا من "35"

وقد تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نصوص المواد أرقام "3" الفقرة الأولى، و"4" الفقرة الثانية، "11" الفقرتين الثانية والرابعة، من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره "4" دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد "13" مقعدًا لكل منهما - بعدما كان "15"مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد "37"مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان "35" مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة "3"، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.

