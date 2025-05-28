شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة ترويج شائعات كاذبة عن مياه الشرب بهدف تكدير السلم الأمن الإجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على المواد العقابية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتى شملت نصوص مشروع القانون على بيانًا بالعقوبات الجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام .

وتراوحت العقوبات ما بين الغرامة والحبس بحسب خطورة المخالفة، فضلاً عن إلتزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.

ووضح مشروع القانون عقوبة من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب في المادة"73" حيث أكدت على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.