مخابرات هولندا: مجموعة قرصنة مدعومة من روسيا اخترقت شبكات للشرطة والناتو

اعلن وكالتا مخابرات في هولندا إن مجموعة قرصنة روسية مجهولة كانت وراء هجمات في العام الماضي على شبكات الشرطة الهولندية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" وعدد من الدول الأوروبية.

وبعثت وكالة المخابرات العامة والوكالة العسكرية الهولنديتان برسالة مشتركة إلى البرلمان مفادها بأن المجموعة التي أطلقت عليها أجهزة الأمن اسم "لوندري بير"، يبدو أنها تلقت دعماً من الدولة الروسية.

وذكرتا في بيان حول النتائج التي خلصت إليها تحقيقاتها في الوقائع أن "الهجمات الإلكترونية ضد المؤسسات الهولندية هي جزء من تهديد إلكتروني عالمي أكبر تشكله مجموعة القرصنة».

وقال البيان إن المجموعة عملت سراً إلى أن جرى اكتشاف ارتكابها عملية قرصنة في أيلول عام 2024 حين نجحت في الوصول إلى تفاصيل سرية تخص مسؤولي الشرطة الهولندية".

وتابع أن لوندري بير، نفذت أيضاً عمليات تجسس إلكتروني ضد شركات تنتج تقنيات متطورة تواجه روسيا صعوبة في الحصول عليها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها نتيجة حربها على أوكرانيا.

وجاء في البيان أن "التحقيق كشف أيضاً عن أن لوندري بير، متورطة في تنفيذ عمليات إلكترونية ضد حكومات غربية ومؤسسات أخرى منذ عام 2024 على الأقل".

وأشار إلى أن المجموعة سعت إلى الحصول على معلومات تتعلق بشراء وإنتاج الحكومات الغربية للمعدات العسكرية وشحنات الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا.