واللا: ترامب طلب من نتانياهو عدم تنفيذ خطوات قد تضر بالمفاوضات مع إيران

حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأسبوع الماضي، من اتخاذ خطوات قد تعرقل جهود التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدر مطّلع، علما بأن المكالمة بين ترامب ونتانياهو جرت يوم الخميس الماضي، عقب عملية إطلاق النار في واشنطن التي أسفرت عن مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية.

واوضح المسؤول في البيت الأبيض إن ترامب أبلغ نتانياهو برغبته في التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، وأوضح له أنه "لا يريد لأي أمر أن يعرقل ذلك"، مشددًا على أن "هذا ليس وقت التصعيد" بينما يعمل على حل الأزمة.

وأضاف المسؤول أن ترامب أكد لنتانياهو أن "الخيار الآخر ما زال مطروحًا على الطاولة"، في إشارة إلى الخيار العسكري، لكنه يفضل منح المسار الدبلوماسي فرصة. وأوضح أن ترامب "شجّع نتنياهو على التصرف بحذر".

ووصفت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الإثنين، المكالمة بأنها "مشحونة ودراماتيكية"، مشيرة إلى أنها كشفت عن تباين كبير في المواقف بين تل أبيب وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني.