شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقر 5 إجراءات لتعظيم الاستفادة من المياه وتقليل الفاقد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب خلال مناقشته قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، على 5 إجراءات من أجل تعظيم الاستفادة من المياه.

جاء ذلك خلال موافقة المجلس فى جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 66 من مشروع قانون التى نصت على:

1- اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تعظيم الاستفادة من المياه النقية بما يحقق سياسات وأهداف الدولة فى ترشيد استهلاك المياه.

2- وضع خطة تقليل الفاقد من المياه، واعتمادها من الجهاز على أن تتم المتابعة الدورية للتحقق من مدى الالتزام بها.

3- استخدام طرق القراءة والتحصيل المناسبة، والمتطورة التى تمكنه من تحصيل قيمة المياه المستهلكة من تلقى الخدمة بالقراءات الفعلية، وطبيعة النشاط الفعلى، والتى تستهدف فى النهاية ترشيد استهلاك المياه، ودقة المحاسبة بما يحقق صالح متلقى الخدمة.

4- مواكبة حركة التطور التكنولوجى التى تستهدف فى النهاية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون المحاسبة على الاستهلاك دقيقة بما يحقق صالح متلقى الخدمة، ومن ذلك تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع، أو العدادات الذكية.

5- يقوم مقدم الخدمة بالتوعية وحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خلال إدارة الإعلام بهيكله الوظيفى والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بما يحقق ذلك.