قائد فرقة غزة: إذا لم تُفكك حماس بالكامل ستعيد بناء نفسها

اعلن قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي العميد باراك حيرام إن حماس تواجه حالة انهيار داخلي، غير أن بنيتها التنظيمية ما زالت قائمة بما يكفي لتستعيد قدراتها بسرعة إن لم تُفكك بالكامل. واعتبر أن "النصر في الحرب" سيتحقق "عندما يتحول مشروع حماس إلى فكرة بلا قاعدة، وبلا منظومة"، وجاءت تصريحات حيرام خلال لقاءات أجراها مع سكان البلدات الإسرائيلية الواقعة في محيط قطاع غزة، وفق ما جاء في تسجيلات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، عبر خلالها عن رؤيته لسير الحرب على غزة.

واوضح حيرام إن "القيادي الأخير لحركة حماس الذي سيبقى على قيد الحياة في غزة، إذا لم ننجح في قتله، سيخرجه الناس إلى الشارع وسيفعلون به كما فعل الليبيون بالقذافي"، على حد تعبيره.

وادعى حيرام أن الجيش يتجنب مهاجمة المناطق التي يُعتقد بوجود أسرى إسرائيليين فيها، قائلاً: "نحن نُميّز المناطق التي يوجد فيها الأسرى، ونتجنب القصف أو التوغل فيها". وأضاف أن هذا جزء من محاولة "تحقيق أقصى ضغط على حماس" دون تعريض الأسرى للخطر.