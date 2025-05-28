أكّد ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أنّ "الدّيمقراطيّة والتّعدديّة وسيادة القانون وتقرير المصير والحرّيّة، قيم يعتز بها الكنديّون، وهي قيم عازمة الحكومة على حمايتها"، مشيرًا إلى أنّ كندا تواجه "لحظة حسّاسة".
ولفت، في خطابه العرش الّذي ألقاه خلال افتتاح الدّورة البرلمانيّة الجديدة بعد الانتخابات في أوتاوا، إلى أنّ "نظام التّجارة العالميّة المفتوحة مع أنّه غير مثالي، إلّا أنّه ساهم في تحقيق الرّخاء للكنديّين لعقود، وهو آخذ في التّغيّر. كما أنّ علاقات كندا مع شركائها تتغيّر أيضًا"، مركّزًا على "أنّنا يجب أن نكون مدركين بأنّ العالم مكان أكثر خطورة وغموضًا من أي وقت مضى، منذ الحرب العالمية الثانية. تواجه كندا تحديات غير مسبوقة في حياتنا". وشدّد على حق كندا "في تقرير المصير".
ويكرّر الرّئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحاته بشأن ضمّ كندا الّتي يبلغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، والّتي شنّ ضدّها حربًا تجاريّةً بفرض رسوم جمركيّة، وجعلها الولاية الأميركيّة الحادية والخمسين.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك تشارلز: الديمقراطية والحرية وتقرير المصير هي قيم تعتزم الحكومة الكندية حمايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.