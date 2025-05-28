الملك تشارلز: الديمقراطية والحرية وتقرير المصير هي قيم تعتزم الحكومة الكندية حمايتها

أكّد ملك بريطانيا ​تشارلز الثالث​، أنّ "الدّيمقراطيّة والتّعدديّة وسيادة القانون وتقرير المصير والحرّيّة، قيم يعتز بها الكنديّون، وهي قيم عازمة الحكومة على حمايتها"، مشيرًا إلى أنّ ​كندا​ تواجه "لحظة حسّاسة".

ولفت، في خطابه العرش الّذي ألقاه خلال افتتاح الدّورة البرلمانيّة الجديدة بعد الانتخابات في أوتاوا، إلى أنّ "نظام التّجارة العالميّة المفتوحة مع أنّه غير مثالي، إلّا أنّه ساهم في تحقيق الرّخاء للكنديّين لعقود، وهو آخذ في التّغيّر. كما أنّ علاقات كندا مع شركائها تتغيّر أيضًا"، مركّزًا على "أنّنا يجب أن نكون مدركين بأنّ العالم مكان أكثر خطورة وغموضًا من أي وقت مضى، منذ الحرب العالمية الثانية. تواجه كندا تحديات غير مسبوقة في حياتنا". وشدّد على حق كندا "في تقرير المصير".

ويكرّر الرّئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحاته بشأن ضمّ كندا الّتي يبلغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، والّتي شنّ ضدّها حربًا تجاريّةً بفرض رسوم جمركيّة، وجعلها الولاية الأميركيّة الحادية والخمسين.