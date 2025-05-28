بعثة مغربية زارت سوريا لتفعيل القرار الملكي بإعادة فتح سفارة المغرب في دمشق

أشارت "وكالة المغرب العربي للأنباء"، إلى أنّ "تنفيذًا لقرار الملك المغربي محمد السادس بإعادة فتح سفارة المغرب في دمشق، توجّهت بعثة تقنيّة من وزارة الشّؤون الخارجيّة والتّعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى العاصمة السّوريّة، من أجل استكمال الإجراءات العمليّة المرتبطة بإعادة فتح هذه السّفارة".

وأوضحت أنّ "في هذا الإطار، باشر الوفد المغربي محادثات مع مسؤولين كبار بوزارة الخارجية والمغتربين السّوريّة، همّت الجوانب اللّوجيستيّة والقانونيّة والدّبلوماسيّة لهذه العمليّة"، لافتةً إلى أنّ "هذه المباحثات تندرج في إطار تفعيل التّعليمات الملكيّة الرّامية إلى إحياء العلاقات الدّبلوماسيّة بين البلدين الشّقيقين".

ولفتت الوكالة إلى أنّ "في إطار الزّيارة، انتقلت بعثة مشتركة تضمّ مسؤولين مغاربة ومسؤولين سوريّين كبار، إلى عين المكان لمعاينة الإغلاق الفعلي لمكتب انفصاليّي "البوليساريو" في العاصمة السّوريّة"، مركّزةً على أنّ "السّلطات السّوريّة جدّدت من خلال هذه الخطوة، تأكيد التزامها باحترام السّيادة الوطنيّة والوحدة التّرابيّة للمغرب، رافضةً أي شكل من أشكال الدعم للكيانات الانفصاليّة".