ميدفيديف يرد على انتقادات ترامب لبوتين: الشيء السيئ الوحيد هو نشوب حرب عالمية ثالثة

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن الشيء السيئ الوحيد الذي يدعو للقلق حقاً هو نشوب حرب عالمية ثالثة، وذلك رداً على انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفيما يتعلق بحديث ترامب عن أن بوتين يلعب بالنار والأمور السيئة جداً التي كان من الممكن أن تحدث لروسيا، كتب ميدفيديف باللغة الإنكليزية على منصة "إكس"، "لا أعرف إلا شيئاً واحداً سيئاً جداً.. الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترامب هذا".

وانتقد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، وقال إنه يلعب بالنار وإن أشياء سيئة قد تحدث لروسيا في ظل هذه السياسية، كما ندد بطريقة تعامله مع الحرب في أوكرانيا، رافعاً النبرة ضدّ موسكو، بعد سلسلة من الهجمات الروسية العنيفة على أوكرانيا في نهاية الأسبوع رغم الدعوات إلى وقف لإطلاق النار.

وقال ترامب ما لا يدركه بوتين هو أنه لولا وجودي لشهدت روسيا بالفعل أحداثاً سيئة للغاية.