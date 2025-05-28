اللائحة الفائزة بانتخابات بلدية الزرارية: لن ننجر لأي وسيلة إعلامية أو خطاب تحريضي يسعى لشق الصف

أصدرت اللائحة الفائزة في انتخابات بلدية الزرارية بيانا أكدت فيه أن الترّشح إلى الانتخابات البلدية "لم يكن بدافع الخصومة أو التّحّدي، بل انطلق من رؤية إنمائّية وخدماتّية شاملة، هدفها الّنهوض ببلدتنا وأهلها، والعمل لأجل الصالح العام بروح التّعاون والانفتاح".

وأكد البيان "الالتزام الّراسخ بالّنهج الوطني، اّلذي أرساه الإمام... موسى الصدر، وسماحة الّشهيد الّسيد حسن نصرالله، فإّننا نتمّسك بالقيم اّلتي رّسخاها في وجداننا، وحدة المجتمع، وخدمة الّناس، ونبذ الفتنة، وتعزيز الانتماء الوطني والإنساني".

أضاف البيان: "نعلن بوضوح أّننا لن ننجر إلى أّي وسيلة إعلامّية أو خطاب تحريضي يسعى إلى شق الصف، أو إثارة الفرقة بين أبناء البلدة، لأّن الّزاررية، بكل مكوناتها العائلية والاجتماعّية والثّقافّية، والّسياسية، بلدة موّحدة، ونحن حرصاء على أن يبقى نسيجها متماسًكا بعيًدا من الاصطفافات الضّيقة، اّلتي تحاول عبثًا حْرف لائحة (مًعا نبنيها) عن ثوابتها الوطنّية الّراسخة. وإّن اللائحة هي لائحة كل أبناء الّزاررية، من دون استثناء، نمّد يدنا للجميع للعمل معا لما فيه خير لهذه البلدة الّطيبة، ولن نأل جهًدا في أن نكون حيث يجب أن نكون أوفياء لثقة الّناس، حريصين على وحدة أهلنا، عاملين من أجل زاررية العّز والكرامة".