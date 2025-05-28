متى: تسليم السلاح واجب والتحالف البلدي لن ينعكس على الانتخابات النيابية مع بعض الاستثناءات

رأى عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​نزيه متى​، أنّ "الانتخابات ليست تحالف المصلحة، بل الانتخابات وتحديدًا النّيابيّة يجب أن تقوم على مشروع سياسي واضح"، مشيرًا إلى أنّ "الانتخابات البلديّة والاختياريّة في مجملها عائليّة، وما حصل في بيروت أخذ بالاعتبار معادلة المناصفة".

ولفت في حديث لقناة الـ"OTV"، إلى أنّ "التّحالف البلدي لن ينعكس على ​الانتخابات النيابية​، باستثناء التّحالف مع حزب "الكتائب اللّبنانيّة" الّذي يجمعنا معهم خطّ عريض أو مشروع سياسي، كما مع المحامي مجد حرب وغيره في كسروان"، مؤكّدًا أنّ "تسليم السّلاح واجب، وعلى القوى الدّاخليّة بمن فيهم "حزب الله" المبادرة إلى تسليم سلاحه. وعلى الدّولة اللّبنانيّة تحمّل مسؤوليّاتها ووضع حدّ لهذه الأمور".