لقاء سعودي بريطاني رفيع في وزارة الدفاع بلندن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: استعرض الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، يوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، والتعاون الاستراتيجي في المجالين العسكري والدفاعي، إضافة إلى فرص تطويره بما يحقق المصالح المشتركة.

وجاء ذلك خلال لقاء موسع عُقد في مقر وزارة الدفاع البريطانية في لندن، حيث بحث الوزيران المستجدات الإقليمية والدولية، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الجهود المبذولة تجاهها.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي: الأمير خالد بن بندر بن سلطان، المستشار بوزارة الخارجية، والفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، والدكتور خالد البياري، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، وهشام بن سيف، مستشار الوزير لشؤون الاستخبارات، واللواء الطيار الركن عبد العزيز القديري، الرئيس التنفيذي للبرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي ورئيس مشروع (سلام)، واللواء الطيار الركن رياض أبو عباة، الملحق العسكري بسفارة السعودية في لندن ودبلن، إلى جانب عدد من المسؤولين.

ومن الجانب البريطاني، شارك في اللقاء كل من: اللورد فيرنون كوكر، وزير الدولة بوزارة الدفاع، والفريق الأول توني راداكين، رئيس أركان الدفاع، والفريق الأول ريتشارد نايتون، رئيس أركان القوات الجوية، والفريق الأول رولاند ووكر، رئيس أركان القوات البرية، ونيل كرومبتون، سفير بريطانيا لدى السعودية، وجورجينا سميث، المستشارة الخاصة للوزير، والعميد بن وايلد، الملحق العسكري في السفارة، وعدد من المسؤولين.

وكان الأمير خالد بن سلمان قد وصل والوفد المرافق له إلى العاصمة البريطانية صباح الثلاثاء، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك، ومناقشة القضايا والمسائل ذات الاهتمام المتبادل.