ومن برلمان كندا رد الملك تشارلز على ترامب - صور

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال الملك تشارلز الثالث إن كندا ستبقى "قوية وحرة" - في خطاب اعتبره العديد من الكنديين إظهارًا لدعم سيادة البلاد في أعقاب تهديدات دونالد ترامب بالضم.

يأتي هذا بعد أن اقترح السيد ترامب مرارًا وتكرارًا أن تصبح كندا الولاية الحادية والخمسين في الولايات المتحدة.

وردا على اقتراح ترامب، دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لاحقًا الملك تشارلز، بصفته رئيس الدولة في كندا، لحضور حفل افتتاح البرلمان.

واليوم الثلاثاء، قال الملك تشارلز في خطاب، كتبته حكومة السيد كارني لافتتاح البرلمان الكندي، إن البلاد ستبقى "قوية وحرة"، مقتبسًا النشيد الوطني، لكنه لم يشر مباشرةً إلى تهديدات السيد ترامب بالضم.

عالم أكثر خطورة

وقال الملك للسياسيين في مبنى مجلس الشيوخ في أوتاوا باللغة الفرنسية: "علينا أن نواجه الواقع: منذ الحرب العالمية الثانية، لم يكن عالمنا يومًا أكثر خطورةً واضطرابًا. تواجه كندا تحديات غير مسبوقة في حياتنا".

وأضاف: "يشعر العديد من الكنديين بالقلق والتوتر إزاء التغير الجذري الذي يشهده العالم من حولهم". في خطابه، سلط الضوء على إعجابه "بهوية كندا الفريدة، المشهود لها عالميًا بشجاعتها وتضحياتها دفاعًا عن القيم الوطنية".

وعرض الملك تشارلز الأجندة التشريعية للحكومة في اليوم الثاني من زيارته لكندا، وهو شرفٌ عادةً ما يُمنح للحاكم العام.

ويُعد الملك تشارلز ثاني ملك، بعد والدته الملكة إليزابيث الثانية، يُقدم على هذا الشرف. ألقت الملكة الراحلة الخطاب في حفل الافتتاح الرسمي للبرلمان الكندي عام ١٩٥٧، في أول زيارة لها للبلاد كرئيسة للدولة، ومرة ​​أخرى عام ١٩٧٧.

وقال إنه قد مرّ ما يقرب من ٧٠ عامًا منذ أن افتتحت والدته البرلمان الكندي لأول مرة، وفي ذلك الوقت، ظلت الحرب العالمية الثانية ذكرى مؤلمة، بينما كانت الحرب الباردة تشتد في الوقت نفسه.

لحظة حرجة

وقال الملك تشارلز: "كانت الحرية والديمقراطية مهددتين". وأضاف: "اليوم، تواجه كندا لحظة حرجة أخرى. الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون وتقرير المصير والحرية هي قيمٌ يعتز بها الكنديون، وهي قيمٌ عازمة الحكومة على حمايتها".

وأضاف أنه منذ افتتاح الملكة إليزابيث الثانية للبرلمان الكندي الأول، "شهدت البلاد تغيرًا جذريًا: استعادة دستورها، وتحقيق الاستقلال الكامل، ونموًا هائلًا".

سيادة كندا

وفي معرض حديثه عن حماية سيادة كندا، تلا تشارلز وعدًا من الحكومة الكندية بإعادة بناء قواتها المسلحة وتسليحها والاستثمار فيها.

وقال: "ستستثمر لتعزيز وجودها في الشمال، حيث تواجه هذه المنطقة، التي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الأمة الكندية، تهديدات جديدة".

وقد كُتب الخطاب، الذي قوبل بتصفيق حار من الحضور، في معظمه من قِبل مسؤولين يعملون في حكومة السيد كارني، حيث أضاف تشارلز تعليقاته الخاصة حول حبه لكندا.

وقال السيد كارني سابقًا إن افتتاح الملك للبرلمان الكندي هو "رسالة سيادة واضحة" و"ليس مصادفة".

كما كشف أن الكنديين "لم يُعجبوا" بقرار حكومة المملكة المتحدة دعوة السيد ترامب لزيارة دولة ثانية غير مسبوقة إلى المملكة المتحدة.

قال السيد كارني إن الدعوة التي قدّمها السير كير ستارمر للرئيس الأميركي في وقت سابق من هذا العام "تعبّر بوضوح عن رسائل واضحة" كانت الحكومة الكندية تحاول توجيهها إلى البيت الأبيض ردًا على تهديداتها لسيادة كندا، بما في ذلك اقتراح السيد ترامب بأن تكون كندا الولاية الحادية والخمسين في الولايات المتحدة.