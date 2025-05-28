شكرا لقرائتكم خبر عن "الإصلاح والنهضة" ينظم صالونا سياسيا بعنوان "تمكين المرأة سياسيا: من التمثيل للتأثير" والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب الإصلاح والنهضة صالونًا سياسيًا بعنوان: “تمكين المرأة سياسيًا: من التمثيل إلى التأثير” وذلك مساء الثلاثاء 27 مايو 2025 بمقر الحزب بالتجمع الخامس، بحضور نخبة من القيادات النسائية والشخصيات العامة.

ناقش الصالون سُبل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتحويلها من مجرد تمثيل عددي إلى دور مؤثر في صناعة القرار وصياغة السياسات العامة.

وشاركت في الصالون عدد من القيادات النسائية البارزة، واختُتم الصالون بتوصيات عملية شملت: تعزيز الوعي المجتمعي، دعم المرأة اقتصاديًا وسياسيًا، تصحيح الصورة الذهنية عبر الإعلام، وإطلاق ورش تدريبية لتأهيل النساء على فنون التواصل والقيادة ، وأكد المشاركون ضرورة تحويل هذه التوصيات إلى برامج عمل فعلية بالتعاون بين الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.