فوضى واعتراض في مركز توزيع المساعدات بغزة..وجيش الاحتلال يرد بإطلاق نار

الشارقة - اميمة ياسر - شهد أحد مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، الثلاثاء، حالة من الفوضى الكبيرة بعد ساعات فقط من بدء تشغيله. وأكدت مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة أن عدد طالبي المساعدات وصل إلى "مستوى كبير جدًا" مما أجبر الفريق على التراجع مؤقتًا لضمان سلامة الجميع أثناء التوزيع وتجنب الإصابات.

وأشارت المؤسسة إلى أن السكان واجهوا تأخيرات لساعات في الوصول إلى الموقع بسبب الحصار المفروض من حركة حماس، مضيفة أنها وزعت حتى الآن نحو 8000 صندوق غذائي بما يعادل 462000 وجبة.

من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وقوع اقتحام من قبل حشود فلسطينية في مركز التوزيع الواقع في رفح جنوب غزة، حيث تم تدمير الموقع واقتلاع السياج. وأضافت الإذاعة أنه تم استعادة السيطرة لاحقًا على مركز التوزيع.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مركز توزيع الأغذية في تل السلطان برفح شهد اقتحامًا من مئات الغزيين مما أدى إلى انسحاب موظفي الشركة الأمريكية العاملة هناك. وفي محاولة لتفريق الحشود، أطلقت مروحية إسرائيلية النار في الهواء.