ترامب يتوعّد بوتين.."يلعب بالنار".. وعقوبات أمريكية في الطريق

الشارقة - اميمة ياسر - رجحت مصادر أمريكية مطلعة أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب بصدد اتخاذ خطوات جديدة لفرض عقوبات على روسيا، على خلفية تصاعد التوترات مع موسكو، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن".

وأشارت المصادر إلى أن مسألة العقوبات طُرحت أمام ترامب قبل أسابيع، إلا أنه لم يصدر قرارًا نهائيًا بشأنها حتى الآن. لكن الموقف بدأ يشهد تحولًا في ظل ما وصفته المصادر بـ"الإحباط المتزايد" لدى ترامب من تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ترامب: "بوتين يلعب بالنار.. وروسيا قد تسقط"

وفي تصريحات بارزة اليوم، قال ترامب إن بوتين لا يدرك أن "لولا وجودي، لكانت روسيا قد واجهت كوارث كبرى"، محذرًا من أن الرئيس الروسي "يلعب بالنار".

وأضاف عبر منصته "تروث سوشيال" أن بوتين قد يكون ماضياً نحو السيطرة على كامل أوكرانيا، محذرًا: "إذا فعلها، فستنتهي روسيا إلى الهاوية".



هجوم على زيلينسكي وتصريحات نارية

ترامب لم يوفر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من انتقاداته، قائلًا إن تصريحاته "تخلق مشكلات أكثر مما تحل"، وأضاف: "لا يعجبني أسلوبه، من الأفضل أن يتوقف".

وفي تصريحات أدلى بها من مطار "موريس تاون" في نيوجيرسي، أبدى ترامب استياءه من بوتين قائلاً: "لا أعرف ما به، ما الذي حدث له بحق الجحيم؟ إنه يتسبب في مصرع الكثير من الناس وهذا أمر لا يسرني".



عقوبات مرتقبة.. ولا رد رسمي من الكرملين

وأكد ترامب أنه يدرس فرض مزيد من العقوبات على روسيا ردًا على التصعيد العسكري الأخير، دون أن يكشف عن تفاصيل. وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الكرملين أو الحكومة الأوكرانية على هذه التصريحات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه زخم المعارك في شرق أوكرانيا، وسط تقدم واضح للقوات الروسية، ما يهدد بمزيد من التصعيد في الحرب التي دخلت عامها الرابع.