الداخلية السورية: ضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة وأسلحة بمراكز لمجموعات خارجة عن القانون في حمص

أعلنت ​وزارة الداخلية السورية​، في بيان، أنّ "في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، نفّذت مديرية الأمن الدّاخلي في مدينة ​حمص​ عمليّةً أمنيّةً، أسفرت عن ضبط كميّات من العبوات النّاسفة والمواد المتفجّرة، إضافةً إلى أسلحة وذخائر متنوّعة، تمّ العثور عليها داخل مراكز وتجمّعات تابعة للمجموعات الخارجة عن القانون".

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