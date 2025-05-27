الأمم المتحدة تأسف لصور مؤلمة تظهر فلسطينيين يندفعون نحو مركز لتوزيع المساعدات في غزة

وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك صورا تظهر آلاف من الفلسطينيين يندفعون نحو مركز لتوزيع المساعدات في غزة بأنها "مؤلمة". واوضح دوجاريك في تصريح له، "لقد شاهدنا الفيديو الصادر من غزة حول إحدى نقاط التوزيع التي أنشأتها مؤسسة غزة الإنسانية. وبصراحة، هذه الفيديوهات والصور مؤلمة جدا". وأضاف "كما أشار الأمين العام الأسبوع الماضي، لدينا وشركاؤنا خطة مفصلة وعملية سليمة، تدعمها الدول الأعضاء لإيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين".

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