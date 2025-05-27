أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرّئاسة التركية فخر الدين ألطون، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم التوجه إلى أذربيجان غدًا الأربعاء، لبحث العلاقات الثنائية وتطورات دولية مع نظيره إلهام علييف.
وأشار في تصريح، إلى أنّ الزيارة تستغرق يوما، وستشهد مباحثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. كما سيشارك أردوغان في القمة الثلاثية الثانية بين تركيا وأذربيجان وباكستان، التي يحضرها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وفي إطار الزيارة، يشارك الرئيس أردوغان إلى جانب كل من علييف وشريف، في افتتاح مطار لاتشين الدولي بإقليم "قره باغ".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يزور أذربيجان غدًا لبحث العلاقات والتطورات والمشاركة بقمة ثلاثية بحضور شريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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