السلطات السعودية: موسم الحج لهذا العام سيبدأ يوم 4 حزيران المقبل

أعلنت السلطات السعودية أن موسم الحج لهذا العام سيبدأ يوم 4 حزيران المقبل، بعدما رصدت السلطات السعودية الخميس هلال شهر ذي الحجة في التقويم الإسلامي الهجري.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا عن المحكمة العليا أعلنت فيه أن "يوم غد الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة الخميس الموافق 5 من شهر حزيران وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه".
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